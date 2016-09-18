印尼政府憂性偏差 禁同志交友App
印尼政府決定封鎖若干個同志社交手機應用程式（App），認為此類應用程式會造成性偏差的觀念擴散。
印尼通訊及資訊科技部發言人努伊扎（Noor Iza）日前表示，印尼政府已要求谷歌（Google）、蘋果（Apple）等科技大公司，將若干應用程式從印尼版的應用商店中下架，其中包括Grindr、Blued和BoyAhoy等同志族群社交應用程式。
努伊扎指出，印尼政府此舉是針對那些推廣性偏差的應用程式。
印尼雖然是全球穆斯林人口最多的的國家，跨性別文化及同志族群並不罕見。不過，男女同志、雙性戀與跨性別者（LGBT族群）近來不斷受到政府官員和宗教領袖的攻擊。
印尼科技、研究及高等教育部長穆罕默德．納西爾（Muhammad Nasir）日前表示，LGBT族群應該被禁止進入大學校園。他認為，有些族群會腐蝕國家的道德觀，而大學要能堅持道德價值及印尼祖先們的價值觀。
印尼國防部長廉密渣（Ryamizard Ryacudu）則認為，LGBT運動和核戰一樣危險，如果每個印尼人追求性別平等，會讓國家陷入險境。1050918
(中央社)
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