男子陳屍車內 警方調查身分與死因

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新竹縣新埔鎮今天上午被民眾發現有一名男子坐在車內沒了氣息，男子身分與死亡原因待警方調查釐清。

竹縣新埔大橋附近，有民眾上午10時許路過時發現一輛轎車，駕駛座上坐著一名男子，疑似失去意識，趕緊報警處理，警方也通報消防局救護人員到場搶救。

警方、消防人員先後到場搶救，但男子已明顯死亡，身體已經僵硬，死者詳細身分、原因正由警方調查釐清中。1050918

(中央社)