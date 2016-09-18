總統府開放參觀 古早味「阿嬤袋」熱銷

古早味阿嬤袋。(總統府提供)

民眾擠進紀念品店。(總統府提供)

紀念大毛巾。(總統府提供)

古早味阿嬤袋。(總統府提供)

2016總統大選政黨輪替後，總統府今日開始首次對外開放，府內唯一的紀念品店擠進大批人潮， 遊客最愛買的紀念品是英仁就職紀念毛巾，另外，具有古早味，被戲稱為「阿嬤袋」的環保購物「嘎嘰袋」也成為搶手貨。

由於適逢中秋連假最後一天，總統府今天開放參觀吸引許多民眾排隊，府方也發放小貼紙，讓民眾寫下自己對台灣的祝福，有些入府參觀的陸客在留言貼紙上寫上「九二共識」、「祖國統一」等字眼。

總統府紀念品店也擠滿人潮，根據府方的初步統計，最熱銷的紀念品，是印有蔡英文總統和陳建仁副總統七巧板人像標誌的大毛巾，原本被紀念品店拿來作為購物袋，民眾結完帳就歸回原位的「嘎嘰袋」，也就是環保購物袋，意外的也被不少遊客看中，成為另一款熱銷商品。

這款購物袋售價50元，是阿嬤時代，家家戶戶必備，被主婦們每天拿來買菜、裝雜物的袋子，因為耐用又洗，近年在市場上「復活」，還有人稱它是「台灣的LV」，意外成為另類的潮牌環保購物袋。

(工商)