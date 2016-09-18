台灣縣市首長參訪團提訴求 獲陸方「原則性回應」
大陸國台辦主任張志軍今日會見台灣縣市參訪團。他表示，台灣縣市長首長在兩岸相關領域所受到的衝擊情況，提出一些請求與要求，也提出如何進一步改善在這些領域交流合作的建議。國台辦和相關部門代表也認真聽取了這些意見，做了一些「原則性的回應」；只要認同九二共識的政治基礎，明確兩岸城市交流的性質，兩岸相關領域的交流還是可以往前推。
他表示，520之後兩岸情勢發生變化，兩岸關係對對兩岸各個領域的交流合作帶來嚴重影響與衝擊。當然台灣相關縣市也是對此感到不安。所以8縣市聯合組團到大陸來參訪，是應北京市台辦邀請。
張志軍說，通過今天上午和我們的座談後，雙方對兩岸關係的情勢交換了意見，都認為不管形勢發生什麼變化，還是應該繼續堅持九二共識的共同政治基礎，繼續推進兩岸相關領域的交流合作。
張志軍強調，台灣縣市長首長也介紹了各個縣市在520以來，在兩岸相關領域所受到的衝擊情況，提出一些請求與要求，也提出如何進一步改善在這些領域交流合作的建議。國台辦和相關部門代表也認真聽取了這些意見，做了一些「原則性的回應」，後續還要跟相關部門進行認真的研究。
張志軍稱，總的想法是，只要認同九二共識的政治基礎，明確兩岸城市交流的性質，兩岸相關領域的交流還是可以往前推，大家都表明08年以來，兩岸和平發展取得的成果得之不易，應該精心呵護，不要因為台灣政局變化而受損。
談及是否會區隔對待藍綠縣市？張志軍表示，這次國民黨6個、2個無黨籍縣市長，都有共同點，就是對九二共識的認同，對和平發展道路的支持。
(中時)
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