張志軍：認同九二共識基礎 交流才可推進

大陸國台辦主任張志軍18日與台縣市長座談後受訪表示，認同九二共識政治基礎，明確兩岸城市交流的性質，兩岸相關領域的交流還是可以往前推。(陳君碩攝)

大陸國台辦主任張志軍18日上午與八位台灣藍營和無黨籍縣市長座談，張志軍在座談會後受訪表示，與會縣市長詳細介紹各領域所受的衝擊，並提出一些要求和請求，國台辦將帶回研究再做出具體回應；張志軍強調，在認同九二共識政治基礎，明確兩岸城市交流的性質，兩岸相關領域的交流還是可以往前推的。

張志軍上午與縣市長座談約兩個半小時，他於會後受訪表示，520以後 台灣政局發生變化，對兩岸關係各個領域交流合作，帶來嚴重影響和衝擊，台灣相關縣市對這個感到不安，所以這次台灣八縣市聯合組團到大陸參訪，應北京市台辦邀請而來。

張志軍表示，上午座談，雙方對兩岸關係的形勢交換看法，都認為不管形勢發生什麼樣的變化，都還是要繼續堅持九二共識的共同政治基礎，繼續推進兩岸各領域的交流合作。

張志軍說，會上各縣市長詳細介紹520以來在相關領域所受到的衝擊的情況，提出了一些請求和要求，也提出如何進一步推進兩岸在各領域交流的建議；國台辦相關代表作了原則性的回應，下邊還要進行認真研究，在做出更具體回應。

張志軍表示，總的來說，在認同九二共識這樣的政治基礎，明確兩岸城市交流的性質，兩岸相關領域的交流還是可以往前推的；他指出會上大家共同願望就是2008年兩岸和平發展取得的成果是得之不易，應該精心呵護，不要因為台灣政局變化而受損。

對於未來陸方是否會對藍綠縣市做區隔對待？張志軍回應稱，這次來的八個縣市，有六個國民黨、兩個無黨籍，但是他們都有個共同點，就是對九二共識的認同，對和平發展道路的支持。

(旺報)