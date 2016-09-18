雙颱重創高雄金門 中市號召彰投支援

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中秋連假，颱風莫蘭蒂及馬勒卡接連襲台，造成高雄市及金門縣不少災情，台中市政府派遣人力前往兩地支援，並透過中彰投苗區域治理平台號召器材機具支援，獲得彰化、南投響應。

台中市消防局表示，此次雙颱對台中市未造成重大影響，但強颱莫蘭蒂14級以上的強風，造成金門災情嚴重。市府15日下午由消防、建設共5位人員，攜帶鏈鋸87具、備用鏈條12條等裝備，由中央災害應變中心協調軍機載往金門支援。

在高雄風災部分，台中市在解除馬勒卡颱風陸上警報後，由消防、環保、建設等機關共9車18人，於今天上午攜帶機具南下支援救災。

此外，台中市政府透過中彰投苗區域治理平台，號召器材機具支援，獲得彰化、南投響應，希望透過縣市政府間的互助，將颱風帶來的傷害降至最低。1050918

(中央社)