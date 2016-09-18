颱風過後 新北動員6000人清理

我要評比

馬勒卡颱風遠離，儘速恢復市容及觀光景點清潔，新北市環保局動員6000名清潔隊員展開清理工作，預估下午可完成清理。

環保局表示，為因應颱風季節，環保局自4月起就持續加強易積淹水地區巡視及清溝工作，各區清潔隊同步完成防汛期相關的防災資源整備工作。

環保局表示，在颱風遠離後，今天一早動員全市6000名清潔隊員並出動資收車、垃圾車、清溝車、灑水車、鏟裝車及抓斗車等共2064輛機具車輛，積極展開災後復原工作，預估下午就可完成清理作業。

環保局表示，由於清潔人力將於颱風過後優先投入災後復原，可能會影響部分垃圾收運時間，請民眾多加體諒，對於收運垃圾相關資訊有任何疑問，可撥打1999或環保局各區清潔隊電話詢問。1050918

(中央社)