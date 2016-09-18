曼哈頓爆炸案 紐約市長:與恐攻無關
紐約曼哈頓下西城切爾西、西23街附近今晚發生爆炸，造成至少25人受傷。紐約市長白思豪指出，爆炸案顯然是「故意的行為」，但無任何證據顯示與恐怖攻擊有關。
目前全案正由紐約市爆破小組配合聯邦調查局（FBI）及菸酒槍砲及爆裂物管理局（ATF）深入調查中。
爆炸案發生在晚上8時30分，由於適逢週末、又是夜生活最熱鬧之際，震耳欲聾爆炸聲響引起路人一陣驚慌。
爆炸的垃圾桶位於西23街133號旁邊，介於第5、 6大道之間，殃及一棟盲人國宅及提供培訓的14層大樓，目前已知至少25人受輕傷，但無生命危險。
不過爆炸案未引發火災，但大樓窗戶震碎後，碎片撒落街上，一些車輛車窗也被震碎。由於附近餐廳很多、人潮不少，爆炸案引發路人圍觀，許多居民還跑到街上好奇查看。
警方已將事發街道拉起封鎖線進行調查，導致周遭交通全面癱瘓打結。1050918
(中央社)
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