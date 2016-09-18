NBA》林書豪自爆當年怕見尼克總管 大玩躲貓貓
《GIVEMESPORTS》記者馬克18日撰文，描述林書豪在2012年2月掀起「林來瘋」前，每次在訓練館聽說當時尼克總管葛倫沃德來了，就開始大玩躲貓貓，因為他不想給葛倫沃德撞見，甚至有機會跟他講自己可能要被釋出了。
「我當時不斷聽到同樣說法，假如我沒有上場，或是沒有打好，尼克就要把我砍掉了，我真的很擔憂自己被釋出，」林書豪回憶當時場景，「所以我每次在尼克訓練館遠遠看到葛倫沃德，我就會盡量躲在一旁，或是避免被他碰上。」
「我不希望跟葛倫沃德碰上，我不想看到他，也不想被他看到我，因為我認為他會告訴我自己被砍了，我記得當時告訴自己，嘿！這或許是你最後機會，或是你最後1場NBA球賽，然後我回答自己，假如真是如此，我也不會因此膽怯。」
不過林書豪的NBA生涯就是充滿這些高低起伏，才讓他的奮鬥故事更讓人感動，他也逐漸習慣自己的未來，總是跟預期不太一樣，「像是我以為大學會念史丹佛，卻去念了哈佛，我以為當年會留尼克，卻去了火箭，我沒想太多！」
(中時電子報)
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