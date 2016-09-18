高雄市議長康裕成PO文鼓勵台電人搶修電力

高雄市議長康裕成臉書PO文鼓勵台電人搶修電力。（吳江泉翻攝）

強颱莫蘭蒂轟襲南台灣，一度造成高雄大停電，儘管台電工程人員不分日夜進行搶修，仍遭心急的民眾抗議復電過慢；台電子弟出身的議長康裕成在臉書PO文分享一段「為搶修復電而早逝的李哥哥」兒時記憶，獲得民眾極大迴響。

父親是台電退休員工的康裕成對颱風夜特別有感觸，在莫蘭蒂颱風造成南台灣大停電時，她以台電員工子弟身分為冒著生命危險進行復電的台電人員說「辛苦了」。

颱風夜停電對每個家戶帶來許多生活不便，但在颱風夜為搶修復電而賣命的台電人辛酸與危險，卻鮮為人知，兒時居住在台電宿舍的康裕成說，她從小就為在颱風夜外出搶修復電的父親擔心受怕，在民眾抗議台電復電過慢時，她想起「為搶修復電而早逝的李哥哥」這段真實故事。

康裕成說，李哥哥是由寡母扶養長大，是服務於台電外線股的父親屬下，與她們一家互動如家人，感情甚佳，但就在就讀國一時的某個颱風天，父親搶修復電後回家說李哥哥不幸觸電身亡，當時她陪著母親一起落淚。

康裕成回憶，因為李哥哥意外死亡，許多後事沒有交代，包括工作帳冊及「會仔單」都找不到，在李哥哥頭七凌晨，她卻夢到李哥哥，最後並依夢境找到帳冊及會仔單，這曾讓年僅12歲的她驚嚇萬分，但李哥哥的身影也讓她永遠記著。

「為搶修復電而英年早逝，那年輕的身影，我永遠不會忘記」，康裕成在臉書撰文懷念所有為搶修復電而犧牲的無名英雄。這一段真實故事經臉書披露，獲得熱烈迴響，引起民眾的共鳴。

康裕成表示，每個颱風夜都有無數戰戰兢兢於工作崗位的無名英雄，他們為公眾利益犧牲自己及家人的權益，應該受到尊重，期盼未來在每個停電的颱風夜裡，大家都能以鼓勵取代責備，耐心等待復電。

(中時)