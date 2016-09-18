藍縣市長為92共識赴陸 府：交流不需前提

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國台辦主任張志軍與藍營8縣市長會談時重申，大陸將繼續堅持「九二共識」政治基礎。總統府發言人黃重諺(圖)回應，真正有意義的交流，不需要有前提。(趙雙傑攝)

8位藍營及無黨籍正副縣市長今日上午與大陸國台辦主任張志軍等官員舉行會談。張志軍致詞時重申，大陸將繼續堅持「九二共識」政治基礎。總統府發言人黃重諺表示，真正有意義的交流，不需要有前提，這樣才能增進彼此真正的相互了解。

黃重諺強調，維持兩岸間的和平穩定，是雙方共同的責任，我們認為只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做。

(旺報)