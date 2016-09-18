加油先別急！中油汽柴油明起調降2角

中油宣布，自19日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.2元。(資料照片，方濬哲攝)

中油宣布，自明（19）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.7元、95無鉛汽油每公升24.2元、98無鉛汽油每公升26.2元、超級柴油每公升20.2元。

台塑石化部分，則自19日凌晨1時起，調降汽油、柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

中油公司指出，由於伊朗原油出口量已增加至逼近遭制裁前的水準，且利比亞與奈及利亞也紛紛恢復供給，加上國際能源署（IEA）認為全球油市供應過剩的狀況可能持續至明年等因素，帶動國際油價走跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶43.97美元，較前週45.29美元，下跌1.32美元，新台幣兌美元匯率貶值0.313元，國內油價依公式計算跌幅為1.56%，汽、柴油每公升各調降0.2元。

(集團連線報導)