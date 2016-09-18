8縣市首長赴陸 府：助雙方了解是好事
8名國民黨執政的縣市首長赴陸招攬觀光，總統府今天說，有意義的交流不需有前提，維持兩岸間的和平穩定是雙方共同責任，只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做。
8名台灣縣市首長今天上午會見大陸國台辦主任張志軍，並聯合提出希望大陸持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口3項主張；張志軍則說，大陸將繼續堅持「九二共識」政治基礎，堅決反對和遏制台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的交流合作。
總統府發言人黃重諺表示，真正有意義的交流，不需要有前提，這樣才能增進彼此真正的相互了解；而維持兩岸間的和平穩定，是雙方共同的責任，總統府認為只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做。
黨政人士則批評，過去有「風雨故人來」這句話，現在颱風警報還沒解除，幾位縣市長就忙著飛北京承認九二共識，「相信風雨中的民眾一定感到別有一番滋味」。1050918
(中央社)
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