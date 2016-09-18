毒蟲遭判3月 法官判決書苦勸換個戲碼

吳男因涉詐欺案遭逮捕，採尿送驗後，呈現毒品陽性反應，遭法院判3月徒刑，得易科罰金。基隆地院法官施添寶在判決書勸誡他，不要一直上演入出牢獄戲碼，要換個正向的劇本。

施添寶在判決書勸告吳男，人生只有一次機會，走過不會再重來，且要長大到31歲是很辛苦，好好把握自己的人生之旅，不要一直演出施用毒品入出牢獄的戲碼，應換個正向有益自己及家人的戲碼劇本。

判決書提到，自己要給自己機會，因為人在的時候，以為來日方長，其實人生是減法，過一日，就少一日，多給自己說聲「對不起，這些年一直沒學會愛自己」，一直走進獄牢的世界，最後搞的遍體鱗傷。

施添寶說，自己需要自己疼，不要在心情糟的時候施用毒品，有時候，沒有下一次，沒有機會重來，沒有暫停、繼續；有時候，錯過了現在，就永遠沒機會，看得起自己，不殘害自己，才是真正最好的人生。1050918

(中央社)