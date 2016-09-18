新北調派機具支援高雄市災後復原

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新北市政府表示，全力支援高雄市莫蘭蒂風災重建工作，今天上午先行調派部分機具人力南下，投入8所校園救災復原工作。

市府表示，強烈颱風莫蘭蒂襲捲南台灣，造成高雄市災情嚴重，多處房舍、招牌、樹木倒塌掉落，急需外界支援。

市府表示，市長朱立倫為了加速協助高雄市復原重建工作，立即要求市政府團隊備妥支援救災機具人力，在馬勒卡颱風於18日凌晨遠離新北市後，即刻出發前往支援。

新北市共調派抓斗車8台、人員13名於今天上午7時30分抵達高雄市，配合高雄市政府任務分配，投入8所校園救災復原工作。

市府表示，市長朱立倫對於支援復原工作同仁犧牲假日協助高雄市恢復市容的辛勞，特別指示同仁隨時注意災區狀況，回報第一線的需求，適時增派支援能量，期望能儘速完成高雄市災區重建工作，重新恢復港都美麗的面貌。1050918

(中央社)