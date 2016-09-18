帕運費爾普斯 籲身障者展現獨特價值
被譽為「帕運版費爾普斯」的巴西帕運游泳名將狄亞斯，已在歷屆帕運累積搶下14面金牌，被視為身障者典範的他，呼籲身障人士要「保有自信，展現自我的獨特價值」。
狄亞斯（Daniel Dias）在里約帕運收下4金、3銀、1銅共8面獎牌，他在帕運已累積進帳14面金牌，驚人的表現讓人將他與生涯在奧運拿下23面金牌的美國泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）相比，並稱他為「帕運版費爾普斯」。
這次在家鄉巴西參加帕運，每到狄亞斯出賽時，游泳館內便擠滿為他加油的群眾，現場喧鬧的聲音讓人即使身在遠處，也能清楚聽到震耳欲聾的加油聲。
狄亞斯在接受中央通訊社記者專訪時表示，不管場邊加油的聲響多大，他都試著專心一致，下水就賣力向前游，盡全力表現給大家看，專心的把自己最好的一面表現出來，「即使觀眾大聲加油，但當我到池邊，就彷彿置身一片寂靜」，狄亞斯如此形容他的感受。
面對高張力的比賽及全國民眾的期待，狄亞斯度過壓力滿載的一週，對此他認為，他知道包括現場和電視機前的觀眾都等著看他的表現，這些期待鞭策著他，讓他試著拿出最好的表現，同時盡可能的享受比賽，「我試著享受比賽，接受這些正向的壓力」，狄亞斯說。
結束里約帕運的賽事後，狄亞斯表示，接下來他想多花點時間陪家人，但他也很期待2020年的東京帕運，他希望屆時能在東京的觀眾面前有所表現，「為了達成這個目標，接下來我有4年的時間要努力」，狄亞斯說。
狄亞斯的成功讓他被視為身障人士的典範，對此他想對其他身障人士說，「要相信自己，每個人絕對都有自己獨特的價值，只要他們不放棄，盡力展現自我，相信一定可有令人驕傲的一刻」。1050918
(中央社)
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