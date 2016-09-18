MLB》道奇柯瑞西格 單季181安隊史菜鳥新猷
道奇隊人氣球星游擊手柯瑞西格，18日作客響尾蛇隊單場2安打，本季累計181安，不僅是全隊最佳，也超越1983年薩克斯(Steve Sax)的180安，刷新隊史菜鳥年單季最多安打紀錄。
薩克斯過去花了699個打席完成單季180安，如今柯瑞西格僅花626打席就超越薩克斯，且道奇隊例行賽還有最後14場，本季打擊率高達3成16的柯瑞西格而言，仍有機會一拚單季200安。
大聯盟菜鳥球季最多安，為鈴木一朗2001年於水手隊締造的242安，國聯菜鳥球季最多安則是1927年匹茲堡海盜隊華納(Lloyd Waner)的223安。
道奇隊此役新秀史都華(Brock Stewart)先發5局失掉2分，不過牛棚表現稱職，接手的5名投手未再失分，響尾蛇隊先發米勒(Shelby Miller)則明顯壓不住道奇打線，先發5.1局就挨7安失4分，吞下本季第12場敗仗，道奇隊最終6比2拿下2連勝，國聯西區封王魔術數字降到11。
(中時電子報)
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