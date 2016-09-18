海上風浪大 11船班停航
馬勒卡颱風雖遠離，因海面上風浪仍大，今天包括台灣本島與離島及金門與廈門小三通共11船班停航。
交通航港局公布今天停航船班如下：
1、馬祖—基隆：停航3班次
2、蘇澳—花蓮：停航2班次。
3、福澳—馬尾：停航2班次。
4、金門—五通：停航16班次。
5、金門—石井：停航4班次。
6、富岡—綠島：停航12班次。
7、富岡—蘭嶼：停航4班次。
8、後壁湖—蘭嶼：停航6班次。
9、布袋—馬公：停航7班次。
10、安平—東吉：停航1班次。
11、白沙—黃岐：停航2班次。1050918
(中央社)
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