海上風浪大 11船班停航

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我要評比

馬勒卡颱風雖遠離，因海面上風浪仍大，今天包括台灣本島與離島及金門與廈門小三通共11船班停航。

交通航港局公布今天停航船班如下：

1、馬祖—基隆：停航3班次

2、蘇澳—花蓮：停航2班次。

3、福澳—馬尾：停航2班次。

4、金門—五通：停航16班次。

5、金門—石井：停航4班次。

6、富岡—綠島：停航12班次。

7、富岡—蘭嶼：停航4班次。

8、後壁湖—蘭嶼：停航6班次。

9、布袋—馬公：停航7班次。

10、安平—東吉：停航1班次。

11、白沙—黃岐：停航2班次。1050918

(中央社)