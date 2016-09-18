房地合一啟動 建物買賣棟數減

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內政部公布最新統計，因房地合一稅啟動，今年1至7月，建物買賣登記13萬3000棟，較去年同期減少2萬6000棟、減少16.4%；6個直轄市以台中市減幅25.9%居冠。

內政部資料指出，今年1至7月建物所有權移轉登記20萬8000棟，較去年同期減少13.3%，主要是買賣件數減少；按項目別分以買賣登記13萬3000棟占63.8%最多，繼承登記3萬棟占14.5%次之，贈與登記2萬4000棟占11.7%居第3。

進一步分析，建物買賣登記13萬3000棟，較去年同期減少2萬6000棟（減少16.4%）。

內政部表示，建物買賣自100年6月起受奢侈稅影響交易量縮；102年因實施不動產交易透明化政策及奢侈稅2年持有期限屆滿，交易逐漸熱絡。

內政部說，103年則因房屋稅條例修訂及房地合一稅預期效應，買賣棟數驟降；104年因為房屋稅適用新稅率及房地合一稅將於105年1月1日啟動等原因，買賣登記棟數及面積更創自90年以來新低；105年房地合一稅啟動，1至7月買賣登記棟數較去年同期減少。

內政部統計，今年1至7月，建物買賣登記棟數仍集中在6個直轄市，合計占買賣總棟數7成5，其中以桃園市2萬2000棟占16.7%最多，新北市2萬2000棟占16.5%次之，台中市1萬8000棟占13.4%居第3。

與去年同期比較，各縣市買賣棟數除金門縣、基隆市及桃園市分別增加58.75%、54.17%及7.1%外，其餘縣市均呈減少。6個直轄市除桃園市較去年同期增加7.1%，其餘皆呈減少現象，減幅以台中市的25.9%及新北市21.69%、台北市的21.65%較大。

此外，今年1至7月建物所有權第1次登記（大多為新成屋）6萬7000棟，建物總面積1804萬平方公尺，分別較去年同期增加3.2%及減少6.5%；棟數增幅以基隆市、嘉義市及連江縣分別增加827%、60.9%及51.9%增幅較大。1050918

(中央社)