曼哈頓爆炸疑還有未爆彈 傷者增至29人

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紐約曼哈頓下西城切爾西、西23街附近，今晚發生垃圾桶爆炸，受傷人數增加到29人。警方據報在相隔4個街口的27街附近可能還有一處疑似藏有爆裂物，仍在查證中。

紐約市長白思豪深夜11時臨時召開記者會指出，經警方初步調查發現，爆炸案顯然是「故意的行為」，但無任何證據顯示與恐怖攻擊有關。

美媒報導，目前受傷人數由26人增加到至少29人，但大多是輕傷，並無生命危險。

另外警方據報，在距離西23街垃圾桶爆炸案不遠的27街，可能還有另一處疑似暗藏爆裂物，警方還在搜尋中。

全案正由紐約市警方爆破小組配合聯邦調查局（FBI）及菸酒槍砲及爆裂物管理局（ATF）深入調查中。1050918

(中央社)