紐約爆炸案 市長：非恐攻但是蓄意行為

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美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天表示，搖撼紐約切爾西（Chelsea）的爆炸目前沒有恐攻關聯，不過是蓄意行為。

法新社報導，官員說，爆炸造成29人受傷，1人傷勢嚴重。爆炸發生在23街，在第6和第7大道之間。

路透社也報導，紐約市警察局特種行動部門主管溫定（Harry J. Wedin）推文說，紐約市爆炸現場切爾西（Chelsea）附近發現疑似爆裂裝置。

白思豪表示，警方正在調查距爆炸現場不遠的第2處地點。

他也說，切爾西爆炸案似與稍早新澤西州的爆炸案無關。（譯者：中央社蔡佳敏）1050918

(中央社)