老翁疑落水失蹤 消防人員搜尋
嘉義縣市交界的華興橋今天傳出1名7旬鄭姓老翁疑似落水失蹤，縣市消防局派人搜尋，直到中午左右，仍未發現老翁行蹤。
嘉義市消防局表示，上午7時29分接獲報案，現年72歲的鄭姓男子在縣市交界的華興橋附近疑似落水，立即出動後湖、德安分隊及東區特種搜救分隊等分隊，攜帶水域救援裝備（包括橡皮艇）前往救援。
嘉義縣消防局第二大隊民雄及雙福消防分隊也前往支援，同時縣市義消人員也出動橡皮艇協助救援。
消防局指出，據家屬調閱附近監視器，發現失蹤鄭姓老翁於昨天上午走下堤防，並未見沖走情形，只是走下堤防後，即未再走上來，直到昨天晚上老翁未返家，焦急家屬立即向派出所報案。
嘉義縣市搜救人員從交界的華與橋往上搜尋，華興橋附近沿岸進行地毯式搜尋，直到中午左右，仍未發現老翁行蹤。1050918
(中央社)
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