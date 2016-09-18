老翁疑落水失蹤 消防人員搜尋

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嘉義縣市交界的華興橋18日傳出1名7旬鄭姓老翁疑似落水失蹤，縣市消防局派人搜尋。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 105年9月18日

嘉義縣市交界的華興橋今天傳出1名7旬鄭姓老翁疑似落水失蹤，縣市消防局派人搜尋，直到中午左右，仍未發現老翁行蹤。

嘉義市消防局表示，上午7時29分接獲報案，現年72歲的鄭姓男子在縣市交界的華興橋附近疑似落水，立即出動後湖、德安分隊及東區特種搜救分隊等分隊，攜帶水域救援裝備（包括橡皮艇）前往救援。

嘉義縣消防局第二大隊民雄及雙福消防分隊也前往支援，同時縣市義消人員也出動橡皮艇協助救援。

消防局指出，據家屬調閱附近監視器，發現失蹤鄭姓老翁於昨天上午走下堤防，並未見沖走情形，只是走下堤防後，即未再走上來，直到昨天晚上老翁未返家，焦急家屬立即向派出所報案。

嘉義縣市搜救人員從交界的華與橋往上搜尋，華興橋附近沿岸進行地毯式搜尋，直到中午左右，仍未發現老翁行蹤。1050918

(中央社)