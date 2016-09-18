颱風遠離 幾米星光列車重新升空
宜蘭火車站前廣場的幾米「星光號」列車，日前因中颱馬勒卡颱風逼近，從5公尺高的半空中卸下，今天（18日）重新吊掛，施工單位依序將車頭、5節車廂吊掛，由於須調整角度、安全加固，預計21日撤除封鎖線，開放廣場重新亮相。
今天重新吊掛時宜蘭天空放晴，站前廣場出現數名遊客，雖然無法靠近正在吊掛的列車，但仍興奮地在封鎖線外拍照，紀錄著不一樣的星光號。星光列車有一部火車頭，車頭後方連接5節車廂。
去年8月蘇迪勒颱風來襲，造成一節車廂墜地，車頭列車長人偶斷臂，經過3個月修復才重新吊掛。馬勒卡颱風預報陣風達11級，因此宜蘭縣政府決定在16日卸下列車，再以帆布包覆保護。
縣府工商旅遊處處長陳長偉表示，星光列車可耐10級風，有了去年蘇迪勒教訓後，讓縣府更加重視安全問題；星光列車是「宜蘭的門戶」，是知名的景點與亮點，對宜蘭整體形象提升很有幫助，也帶動周邊觀光效益，吊掛後由於須調整列車角度，以及做好安全加固，撤除廣場封鎖線時間須看施工進度而定，預計21日會開放廣場。
(中時)
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