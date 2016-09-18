王祖賢中秋曬美照 空靈自拍飄仙氣

王祖賢曬美照，仙氣依舊(圖／翻攝自王祖賢臉書)

49歲王祖賢以《倩女幽魂》中「聶小倩」一角紅遍全亞州，2002年宣布息影後，就定居加拿大多年，不過仍會透過臉書分享近況，16日她曬出美照，空靈氣質與凍齡外貌依舊令人驚艷。

保養得宜的王祖賢，空靈氣質依舊深植人心，16日她曬出自拍照，皮膚白皙緊緻，雖然已經49歲，但仍散發少女味，滿是仙氣模樣讓不少網友為之驚呼，大讚她是「 不老仙女」，而她也展現正面態度：「世間話～留給世間人去說～美好的一天」，對生活的釋然與大器態度獲得網友讚許。

(中時電子報)