老翁除草不慎 遭割草機捲入死亡

莫蘭蒂颱風重創屏東，就在重建之際，滿州鄉卻傳出憾事，1名78歲的黃姓老翁，今日上午10時許在滿州鄉永南路除草時，疑似因不小心，大腿遭長寬各約50公分的割草機捲入，當場血流如注。警消獲報後趕到現場，老翁已無生命跡象，送醫後不治死亡，意外發生原因則待警方調查。

(中時)