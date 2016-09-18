江守山踢爆 濾掛式咖啡不安全
「濾掛式咖啡方便但具風險！」腎臟科醫師江守山日前在個人臉書上發文表示，為了不讓濾掛式咖啡的紙因熱水沖泡而破掉，紙中會添加屬於致癌物的「濕強劑」，而咖啡中的醇類和油類、更會加速把濕強劑的致癌物溶解到咖啡裡。
繼9月初說出「脫脂牛奶喝多會導致攝護腺癌」後，江守山日前再度驚人的在個人臉書發文、質疑濾掛式咖啡的安全性。他說，濾掛式咖啡通常是用紙做包裝，卻在熱水沖泡下不會破，主要原因是紙裡面添加濕強劑，而濕強劑本身就是致癌物。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，對於江醫師的論點，他嘗試分析指出，坊間確實有部分的濾掛式咖啡紙，是使用添加PAE的濕強劑，而其中的「E」即為環氧氯丙烷ECH，該化合物碰到水、會水解成微量的3氯丙二醇，屬於第二級致癌物，根據動物實驗顯示，長期大量暴露在含3氯丙二醇的環境下，可能有致癌風險，推測3氯丙二應就是江醫師文中所指的致癌物。
江守山在臉書強調，假如單純碰到熱水，濕強劑的溶解度不高，但咖啡本身具有醇類和油類，會把紙上濕強劑的致癌物溶解到咖啡裡；顏宗海表示，江醫師應是認為醇類屬於有機溶劑，會加速將3氯丙二醇溶解至咖啡中。
江守山最後在文中表示，民眾一定會問，濕強劑是合法使用的東西，為什麼有風險？「這世上合法使用、但有風險的東西太多了，像反式脂肪也是合法使用100多年、現在才想到禁掉它，美國FDA最近才規定，所有抗菌的洗潔用品，通通不准賣，但已經賣了幾年了？沒有廠商可以提供安全測驗的數據！「這樣的例子多的是呢」！
(中時)
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