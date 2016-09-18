MLB》遭指定讓渡 王建民平靜接受

皇家隊18日宣布「指定讓渡」(DFA)王建民，讓球迷相當震驚。(美聯社資料照)

王建民驚傳遭皇家隊DFA（指定讓渡），移出40人名單，經紀人張嘉元受訪時證實此消息，表示建仔了解這是球團調度需求，平靜接受，也依然感謝皇家今年給他表現舞台與機會。接下來把握剩下不到兩周的例行賽，經紀公司仍會努力替建仔找球隊。

張嘉元表示，就目前的時間點來說，就是希望能找到有機會打入季後賽、又需要投手幫忙分擔局數的隊伍。但9月才延攬的球員，除非40人名單有傷兵可以遞補，否則不能參加季後賽，加上9月擴編，如果只是要有投手幫忙吃局數，球隊可以有很多選擇，張嘉元坦承此刻要找到新東家並不容易。如果短期內找不到落腳處，建仔今年球季也就告一段落。

雖然如此，比起去年底建仔沒有近年大聯盟出賽成績作為佐證，靠皇家出手相邀才找到球隊，張嘉元認為，明年要找球隊的局勢會好得多，畢竟建仔今年不但重返大聯盟，也以成績證明他仍有競爭力，皇家雖然將他指定讓渡，高層仍高度肯定及感謝建仔今年的貢獻，多次替球隊奪關鍵勝投。

張嘉元也證實了建仔右手傷勢復原、已經進行兩次牛棚練投的消息，原本的確已經準備復出，只是球團另有考量。不過建仔今年挑戰得隨時待命的牛棚工作，只缺席了例賽的最後1個月，右手傷勢也很輕微，明年找東家應該很有機會。

(中時電子報)