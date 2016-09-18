人行調查：陸逾半銀行家認為經濟偏冷

我要評比

中國人民銀行（大陸央行）今天公布的調查顯示，54.7%的中國大陸銀行家認為當前總體經濟「偏冷」，比例較上季下降；銀行家宏觀經濟信心指數為46.5%，較上季攀升。

中新網報導，人行上午在官網公布的第3季大陸銀行家問卷調查報告顯示，44.6%的受訪銀行家認為當前總體經濟「正常」，較第2季提高3.1個百分點；54.7%認為「偏冷」，較第2季下降3.1個百分點。

銀行家宏觀經濟熱度預期指數為25.6%，較對第3季的判斷提高2.6個百分點。銀行家宏觀經濟信心指數為46.5%，較第2季提高2.8個百分點。

報告顯示，銀行業景氣指數為62%，較第2季提高0.7個百分點；銀行盈利指數為62.5%，較第2季提高0.3個百分點；貸款總體需求指數為55.7%，較第2季下降1個百分點。

貨幣政策感受指數為55.9%，較第2季和2015年同期分別下降2.4和2.6個百分點。有16.7%的受訪銀行家認為貨幣政策「偏鬆」，78.2%認為「適度」。對第4季，19.7%的銀行家預期「趨鬆」。1050918

(中央社)