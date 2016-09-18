人行調查：陸逾半銀行家認為經濟偏冷
中國人民銀行（大陸央行）今天公布的調查顯示，54.7%的中國大陸銀行家認為當前總體經濟「偏冷」，比例較上季下降；銀行家宏觀經濟信心指數為46.5%，較上季攀升。
中新網報導，人行上午在官網公布的第3季大陸銀行家問卷調查報告顯示，44.6%的受訪銀行家認為當前總體經濟「正常」，較第2季提高3.1個百分點；54.7%認為「偏冷」，較第2季下降3.1個百分點。
銀行家宏觀經濟熱度預期指數為25.6%，較對第3季的判斷提高2.6個百分點。銀行家宏觀經濟信心指數為46.5%，較第2季提高2.8個百分點。
報告顯示，銀行業景氣指數為62%，較第2季提高0.7個百分點；銀行盈利指數為62.5%，較第2季提高0.3個百分點；貸款總體需求指數為55.7%，較第2季下降1個百分點。
貨幣政策感受指數為55.9%，較第2季和2015年同期分別下降2.4和2.6個百分點。有16.7%的受訪銀行家認為貨幣政策「偏鬆」，78.2%認為「適度」。對第4季，19.7%的銀行家預期「趨鬆」。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。