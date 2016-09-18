十三行滅蟻大作戰奏效 戶外沙坑重開放

十三行博物館表示，今年年初發現紅火蟻，歷經半年多的投藥監控已完全消滅，解除警戒。民眾喜愛戶外沙坑區重新開放。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 105年9月18日

十三行博物館表示，今年年初發現紅火蟻，歷經半年多的投藥監控已完全消滅，解除警戒。民眾喜愛戶外沙坑區重新開放，並且更換乾淨的細沙，民眾可安心無憂的遊玩。

十三行表示，在今年2月於戶外沙坑附近發現紅火蟻，立即請專業防治廠商進行密集的投藥與控管，歷經半年的抗戰，終於完全消滅，經國家紅火蟻防治中心與新北市農業局場勘後解除警戒。

十三行表示，除了有熱門的沙坑區以外，也可在綠草如茵的陽光廣場野餐、休憩，在鯨背沙丘眺望美景，度過最有藝文氣息的美好時光。

十三行博物館館長陳春蘭表示，十三行博物館的建築獨具特色，展覽與活動更是精彩。現正展出「咖啡的點點滴滴特展」，現場猶如咖啡館般浪漫，假日還於現場提供咖啡，感受跟法國一樣的悠閒，廣獲好評，展期至12月11日止，民眾絕對不要錯過。1050918

(中央社)