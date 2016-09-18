張志軍：認同九二共識 交流仍可往前推

大陸國台辦主任張志軍今天說，來訪的8名台灣縣市首長共同點是「對九二共識的認同」。只要予以認同並明確兩岸城市交流的性質，相關領域的交流合作「還是可以往前推的」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍上午在北京會見8名台灣縣市首長，時間從原訂的1小時延長到2個半小時。他在會後接受媒體訪問時，作上述表示。

張志軍說，520以後台灣政局發生變化，對兩岸關係各領域的交流合作「帶來了嚴重的影響和衝擊」，「台灣相關縣市感到不安」，所以有8個縣市聯合組團到大陸參訪。

他表示，透過今天與國台辦的座談，雙方對兩岸關係的形勢交換了看法，詳細說明各自縣市自520以來受到的衝擊，並「提出一些請求、要求」，也提出進一步推進兩岸相關領域交流的建議。

張志軍指出，國台辦及大陸相關部門代表認真聽取了這些縣市首長的意見，並作出原則性的回應。之後，國台辦還要和這些部門「認真研究，再作出更具體的回應」。

他說，與會雙方都認為，不管形勢發生什麼樣的變化，都要繼續堅持「九二共識」共同政治基礎。而總的想法是，只要認同「九二共識」的兩岸共同政治基礎，明確兩岸城市交流的性質，兩岸相關領域的交流合作「還是可以往前推的」。

張志軍提到，今天到訪的有6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長。他們都有一個共同點，就是「對九二共識的認同，對和平發展道路的支持」。而與會者表明的共同願望是，2008年以來兩岸關係和平發展所取得的成果得之不易，應該精心呵護，「不要因為台灣政局變化而受損」。1050918

(中央社)