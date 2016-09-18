百萬賓士撞小黃 釀1死5傷

台北市忠孝東路、逸仙路今晨發生一起車禍，一輛計程車左轉時，遭一輛賓士轎跑車撞擊，警消到場後這名李姓運將已無生命跡象，而賓士車上5名年輕人分別受輕重傷，無生命危險。

清晨3時許，台北市信義區忠孝東路、逸仙路發生一起死亡車禍，一輛計程車左轉時，遭對向一輛價值逾新台幣500萬元的賓士轎跑車攔腰撞上，李姓運將受困車內。

警消獲報到場後，發現這名55歲的李姓運將已無生命跡象，送醫後仍宣告不治；而賓士車上5名年輕人分別受到輕重傷，分別送往北醫、國泰醫院治療後已無生命危險。

至於確切肇因，仍待警方進一步釐清。1050918

(中央社)