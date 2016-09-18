音樂劇《釧兒》好評如潮 觀眾求巡演加場

張芳瑜(右)歌聲真摯感人。(躍演劇團提供)

張芳瑜唱功了得。(躍演劇團提供)

張芳瑜和呂承祐劇中兩小無猜。(躍演劇團提供)

《釧兒》9/15、16連二日座無虛席，今晚在台北花博舞蝶館最後一場演出。該場地為無空調的半開放式場館，場內悶濕炎熱，但觀眾仍熱烈歡呼，網路上好評口碑不斷。導演曾慧誠感恩觀眾在熾熱的場內，仍能專心欣賞整齣《釧兒》，且在每首歌曲結束都有如雷掌聲，讓他發覺台灣的觀眾不一樣了，能為每段精準完美展現的演出，毫無保留讚嘆，代表觀眾百分之百體會音樂的震撼，才有如此熱烈回應。

女主角張芳瑜曾任百老匯知名音樂劇《媽媽咪呀》中文版第一女主角，巡演上百場經驗豐富，她與《釧兒》男主角呂承祐是多年好友，這次演出卻是第一次合作對戲。為求青梅竹馬的親密感，私底下兩人多次秘密排練培養默契，吻戲也順利達標，呂承祐表示，在台上就是角色的化身，親下去的那刻很自然，只有回到後台才覺得怪怪的，他說：「做朋友這麼多年了，就像吻親生姊姊一樣，很怪！」

《釧兒》去年十月高雄衛武營首演至今，創下上萬人次感動熱淚觀賞，無數劇評人口碑讚揚，海外人士紛紛聞聲抵台觀賞。9/15首演當晚，來自溫哥華的觀眾感動緊握澎恰恰雙手表示一定要去加拿大演出。台灣的草根文化透過澎恰恰的原創、導演曾慧誠、音樂總監李哲藝，結合台北聽奧技術團隊燈光設計何定宗等人創造《釧兒》的完美。

9/18晚間七點半台北花博舞蝶館為台北站最後一場，隨後啟程至桃園、台南、高雄、大陸等地巡演。觀眾可密切注意耀演劇團粉絲頁。

(中時)

何定宗超美燈光設計。(躍演劇團提供)

何定宗超美燈光設計。(躍演劇團提供)

澎恰恰演出最後一幕。(躍演劇團提供)