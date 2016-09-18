同組遇到慢郎中 曾雅妮：打的有點生氣

曾雅妮受到擊球節奏慢的同組選手影響，打到動氣。（美聯社資料照）

曾雅妮不僅近5年首度晉級LPGA5大賽之一愛維養錦標賽，前兩輪還位居不錯的並列第13，本來最後兩輪有機會衝出佳績，卻在第3輪遇到「慢郎中」，亂了節奏，因只打出72桿(+1)而下滑至並列第21。

她賽後不悅的表示，其實第3輪打的不錯，但後來打有點生氣，因為同組有1位選手打的很慢、很慢、很慢，被裁判趕了之後節奏就不對，影響到推桿。

妮妮說，這輪前6洞成績-1，第7洞5呎抓鳥推桿沒進，剩下1呎又沒進，打了柏忌，第18洞又發生3推，打完心情不太好。

曾雅妮第3輪與「球后」高寶璟及西班牙女將希甘達同組，她指的「很慢」選手應是希甘達。「希望明天可以調整節奏，不要被影響。」她說。

(中時電子報)