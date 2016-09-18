他們唱給癌末老師的歌 感動無數網友

美國田納西州400名學生上週到癌末老師艾里斯的家門外合唱祈禱，老師隔窗看著學生，眼裡滿是慈愛。這位老師昨天不敵病魔辭世，但師生之愛隨影片瘋傳，感動無數網友。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述「田納西人報」（Tennessean）報導，艾里斯（Ben Ellis）任教高中的校長莫羅（Nate Morrow）發給家長的信寫道：「班（艾里斯）今天無病無痛地上天堂了。」

艾里斯抗癌的故事，透過社群媒體上1段影片傳遍各地。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，在田州納希維爾（Nashville）基督長老學院（Christ Presbyterian Academy）教授拉丁文和聖經研究的艾里斯，因罹患食道癌接受化療與放射線治療，但抗癌期間仍堅持到學校教書，因為這樣能幫他忘記病痛。直到本月稍早，艾里斯才因治療需要不再到學校上課。

莫羅（Nate Morrow）得知艾里斯不能再到校的消息後，號召師生到艾里斯家幫他打氣：「校長說：『班很愛我們，你們停下手邊的事，坐上巴士，我們要去他家，和他一同敬頌神。』」

於是400名學生來到了艾里斯家門外合唱聖歌「Holy Spirit You are Welcome Here」，艾里斯和家人從窗邊看著學生，不時跟著唱和，眼裡滿是慈愛。

艾里斯本週稍早寫道：「我不覺得孤單，我和大家緊緊相繫。喜樂，平靜，我也覺得深深被愛。我已被耶穌所愛了，但上帝透過500名這麼愛我的人，對我傾瀉牠的愛，那感覺格外有意義。」

鄉村歌手提姆麥克羅（Tim McGraw）在臉書分享影片，吸引超過3100萬人次點閱，感動無數網友。「CaptDan」說：「很少有人可以在生命到了盡頭時，受到如此榮耀。讓人百感交集。」

「EllieJay」則說：「安息吧好老師，這生命或許短暫，但卻是這麼地美好。你留下的東西，會活在永遠不會忘記你的學生身上。」

艾里斯的親友也在網路上分享和艾里斯相處的點滴。

艾里斯之父貼文說：「班是我的兒子，他用他的教誨正面感動了無數生命，直接影響的數以百計，間接影響的也有數千人。他和妻子與孩子有個美滿的家庭。」

莫羅則說，大家聽到艾里斯過世都相當難過，「他留下了這些話給我們，他從家裡對著學生說話，我在這裡和你們分享，讓這些話引領我們」。

莫羅對「田納西人報」說：「班是我們大家最不矯揉造作、最不可或缺的禮物，即便是在走向死亡的時候，他仍無私地鼓勵大家，在耶穌裡找到生命。」1050918

(中央社)