他們唱給癌末老師的歌 感動無數網友

美國田納西州400名學生上週到癌末老師艾里斯的家門外合唱祈禱,老師隔窗看著學生,眼裡滿是慈愛。這位老師昨天不敵病魔辭世,但師生之愛隨影片瘋傳,感動無數網友。

英國「每日郵報」(Daily Mail)引述「田納西人報」(Tennessean)報導,艾里斯(Ben Ellis)任教高中的校長莫羅(Nate Morrow)發給家長的信寫道:「班(艾里斯)今天無病無痛地上天堂了。」

艾里斯抗癌的故事,透過社群媒體上1段影片傳遍各地。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導,在田州納希維爾(Nashville)基督長老學院(Christ Presbyterian Academy)教授拉丁文和聖經研究的艾里斯,因罹患食道癌接受化療與放射線治療,但抗癌期間仍堅持到學校教書,因為這樣能幫他忘記病痛。直到本月稍早,艾里斯才因治療需要不再到學校上課。

莫羅(Nate Morrow)得知艾里斯不能再到校的消息後,號召師生到艾里斯家幫他打氣:「校長說:『班很愛我們,你們停下手邊的事,坐上巴士,我們要去他家,和他一同敬頌神。』」

於是400名學生來到了艾里斯家門外合唱聖歌「Holy Spirit You are Welcome Here」,艾里斯和家人從窗邊看著學生,不時跟著唱和,眼裡滿是慈愛。

艾里斯本週稍早寫道:「我不覺得孤單,我和大家緊緊相繫。喜樂,平靜,我也覺得深深被愛。我已被耶穌所愛了,但上帝透過500名這麼愛我的人,對我傾瀉牠的愛,那感覺格外有意義。」

鄉村歌手提姆麥克羅(Tim McGraw)在臉書分享影片,吸引超過3100萬人次點閱,感動無數網友。「CaptDan」說:「很少有人可以在生命到了盡頭時,受到如此榮耀。讓人百感交集。」

「EllieJay」則說:「安息吧好老師,這生命或許短暫,但卻是這麼地美好。你留下的東西,會活在永遠不會忘記你的學生身上。」

艾里斯的親友也在網路上分享和艾里斯相處的點滴。

艾里斯之父貼文說:「班是我的兒子,他用他的教誨正面感動了無數生命,直接影響的數以百計,間接影響的也有數千人。他和妻子與孩子有個美滿的家庭。」

莫羅則說,大家聽到艾里斯過世都相當難過,「他留下了這些話給我們,他從家裡對著學生說話,我在這裡和你們分享,讓這些話引領我們」。

莫羅對「田納西人報」說:「班是我們大家最不矯揉造作、最不可或缺的禮物,即便是在走向死亡的時候,他仍無私地鼓勵大家,在耶穌裡找到生命。」1050918

(中央社)