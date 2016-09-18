林揆不滿復原慢 促台電台水高層屏東督軍

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行政院長林全今天上午視察中央災害應變中心，他說，颱風造成部分縣市水電、電信受創，改善程度無法讓他完全滿意，要求台電、台水派副總職以上到場，「何時恢復何時再回來」。

中秋4天連假，颱風莫蘭蒂、馬勒卡先後侵襲台灣，造成不少災情，尤以屏東等地，仍有停電、停水、電話不通狀況。

林全上午視察中央災害應變中心，他表示，這次颱風讓部分縣市水電、電信受創嚴重，未來應針對復原機制做好協調，災後應持續檢討，現階段雖然災況有改善，停電戶數也大幅減少，但改善仍無法讓他完全滿意，希望做更多努力。

林全指出，屏東仍有約1萬戶停電，雖然今晚可以部分恢復供電，但春日鄉仍需搭建臨時電線，為了確保業務順暢，要求台灣電力公司、台灣自來水公司各派名副總經理職務以上的人員到場，「何時恢復何時再回來」。

中央災害應變中心指揮官、內政部長葉俊榮裁示，中央災變中心今天中午12時起調整為常態開設，除了國家搜救中心、消防署災防辦公室外，要求經濟部、台電、台水、國家通訊傳播委員會、農委會水保局於上午8時至下午6時進駐，其餘單位歸建，並持續進行復舊業務。1050918

(中央社)