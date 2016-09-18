梅貽琦一生登舞台 兩岸清大永懷校長

為讓師生、校友與民眾了解國立清華大學「永遠的校長」梅貽琦，清大校方邀請中國大陸四川傳媒學院師生來台，於22、23日演出話劇「一代斯文」。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月18日

為讓師生、校友與民眾了解國立清華大學「永遠的校長」梅貽琦，清大校方邀請中國大陸四川傳媒學院師生來台，於22、23日演出話劇「一代斯文」，免費索票入場。

清大表示，梅貽琦為清大第一屆選派赴美的留學生，回國後執教清大，西元1931年出任清大校長，國共內戰、兩岸分治後，他帶著庚子賠款的退款孳息成立的清華基金，於1956年在新竹建立清華大學，一直到73歲時在校長任內去世。

清大指出，話劇「一代斯文」由四川傳媒學院編導與戲文系師生創作、編劇、導演，自前年在該校首演以來，已在對岸的成都、上海、深圳、北京等多個城市演出數十場，大受好評，讓新竹清大校友十分感動，積極促成此劇來台演出。

清大表示，話劇「一代斯文」」由知名編劇、戲劇導演李佳木執導，講述1937年七七事變後，梅貽琦組織清華師生共同籌設西南聯大，在對日抗戰的艱難歲月依舊堅持人格教育、學術自由與教授治校的故事，刻畫他的大公無私、儉樸廉潔、對學生的關懷愛護、及知識份子的風骨。

為鼓勵清華學生索票欣賞「一代斯文」話劇，清大影音新聞團隊以趣味的快問快答方式製作了一支宣傳短片，也藉此解開不少學生的疑惑，「梅貽琦一代斯文快問快答篇」請上https://youtu.be/EbKOQUjXQTs 觀看。觀賞戲劇採免費進場，有興趣民眾可至清大藝術中心、水木書苑索票。1050918

(中央社)