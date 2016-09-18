張志軍重申九二共識 國民黨：不意外
8名中國國民黨執政的縣市首長赴陸招攬觀光，大陸方面重申堅持九二共識；國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，大陸的反應不意外，他希望總統蔡英文想想人民需要什麼。
8名台灣縣市首長今天上午會見大陸國台辦主任張志軍，並聯合提出希望大陸持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口3項主張；張志軍則說，大陸將繼續堅持「九二共識」政治基礎，堅決反對和遏制台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的交流合作。
唐德明中午受訪表示，對於大陸的基調不意外，目前問題的關鍵在總統蔡英文是否要持續被深綠綁架，或要以人民為主。
他說，蔡總統不是以前總統李登輝為師嗎？李登輝說過「民之所欲，長在我心」，希望蔡總統以此為施政前提，想想台灣人民需要什麼。
此外，國共論壇何時舉行，唐德明表示，目前以10月底、11月初舉行、國民黨主席洪秀柱帶隊為努力方向。1050918
(中央社)
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