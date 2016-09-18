陸籍巨輪漏油 李應元：1周內完成清汙
莫蘭蒂17級強風將停泊在廈門港外的4萬噸陸籍貨輪「港泰台州」吹到金門，出現艙底破洞汙染災情，環保署長李應元今（18）日上午跨海勘查時表示，將在1周內完成沙灘、岩石和海面清汙工作，並盡快完成移船作業。
從廈門港一路漂到金門古崗海邊擱淺的「港泰台州」，在前天下午開始出現漏油跡象，黑色黏稠汙油遍布四周海域，估計汙染沙灘200至300公尺，另礁石區也廣達1500平方公尺。
當地民眾憂心表示，今早汙油已隨海潮從古崗漂往料羅灣，若再不及時遏阻擴散，勢必危害金門傳統重要漁場，也會造成海洋生態的浩劫，對每年迴游經過的保育類「中華白海豚」等珍稀鯨豚帶來嚴重威脅。
環保署長李應元上午在立委楊鎮浯等人的陪同下，前往「港泰台州」擱淺現場勘查，並打赤腳深入徒峭難爬的礁石區，了解汙染最新狀況。環保團體「浯江守護聯盟」當場向他「告狀」指出，環保單位反應慢半拍，未在漏油第1時間採取緊急因應措施，導致汙染情況一天天的加重。
李應元強調，這艘來自「鄰居」、「好朋友」的船隻是因為颱風天災從對岸漂過來，將由陸委會透過兩岸最友善的方式，給予最適當的協助和處理，目前最重要的工作是遏阻汙染，全力維護海洋生態，做好損害控管工作。
李應元要求相關單位在3天內完成沙灘的清汙作業，並在7天內清除礁石區的汙油；另由金門海、岸巡隊協同撈除海面上的汙油，也希望當地漁船加入清除作業，協力排除汙染危害和潛在風險。
李應元並表示，目前首要工作在「抽油」、「堵漏」，今天將由軍方支援海龍蛙人下水探勘，盡快完成相關作業，未來每日下午5時以前，向媒體說明最新搶救進度，好讓鄉親放心。
(中時)
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