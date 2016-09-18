來場浪漫邂逅! 探歐洲最美小鎮

捷克克倫洛夫小鎮被蜿蜒的河流環抱，一生必去一次。 (達志影像/shutterstock提供)

捷克泰爾奇(Telc)房屋繽紛可愛。 (達志影像/shutterstock提供)

和「天堂的傑作」來場邂逅、置身在童話之城中感受萬種風情，濃濃的文藝感充滿在歐洲小鎮的各個角落，它們繽紛活潑、時而透著高貴典雅氣息，夜幕低垂時又被神秘感給包圍，奧地利、捷克、匈牙利、斯洛伐克這四個歐洲國家，小鎮風光迷人的令人流連。

在捷克，不論是泰爾奇(Telc)或是克倫洛夫，都能讓你感受到歐洲特有的童話小鎮面貌。被納入世界文化遺產的泰爾奇小鎮，漫步於此，寧靜悠閒的氛圍讓你卸下憂煩，結合了中古文藝復興、巴洛克、洛可可風格的建築，讓每一棟房屋各顯其特色。

「中世紀最美的小鎮，一生一定要去一次。」克倫洛夫同樣是世界文化遺產之一，這做被寬闊蜿蜒的伏爾塔瓦(Vltava)河環抱著的小鎮，河畔相連著一棟棟橘紅色屋頂的矮房，在藍天白雲的襯托下，這座充滿歷史韻味的小鎮美得令人醉，隨便一處轉角，都能讓你看闖進童話世界裡。

捷克布拉格城堡，是世界上最大的古城堡。 (達志影像/shutterstock提供)

來到了捷克，又怎能不造訪千塔之城布拉格呢?這裡的風光明媚、古色古香的多風格建築令人目不轉睛，又讓人怦然心動。走在街道上，踏著莫札特、德弗札克、法蘭茲·卡夫卡曾步行過的軌跡，被濃厚的文化藝術氣氛包圍，在這座老城裡，尋的不只是現代布拉格的美，還有那過往的光輝歲月。

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，座落多瑙河的左畔，緊鄰奧地利和匈牙利兩國邊境，城鎮內羅馬帝國時代古物及建築依舊保存完好，充滿歷史的古建築和秀麗的自然景觀，令人回味無窮。

在多瑙河畔的斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，風光明媚。 (達志影像/shutterstock提供)

多瑙河上的明珠-布達佩斯。 (達志影像/shutterstock提供)

在匈牙利布達佩斯近郊，有一處Godollo馬術村，傳統的馬術秀絕對讓你目不轉睛，坐在馬車上欣賞農莊草原的美景、大啖匈牙利美酒佳餚，享受人生的美好時光。而在布達佩斯，不能錯過的還有多瑙河巡禮，乘船暢遊這條歐洲第二大河，飽覽河畔優美景致，橋梁、古堡、特色建築盡收眼底，你將被「天堂的傑作」、多瑙河上的明珠-布達佩斯的美給震撼。

如果你熱愛音樂，那麼「音樂之都」維也納絕對是一生必要造訪一次的地方，莫札特、貝多芬這樣的音樂天才在這留下過許多足跡，在這裡你可以享受最完美的音樂饗宴。如果你對音樂興趣不大，那麼你還是該來此處一趟，因為這座城鎮建築、氛圍、美食，同樣會把你給收服，維也納的風情，千姿百態。

(中時電子報)