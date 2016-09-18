別吵我抓怪 逃逸外勞沉迷寶可夢遭警收服

越南籍李姓及阮姓2名逃逸外勞沉迷寶可夢，日前晚間到台中公園抓寶，台中公園派出所警方發現可疑趨前盤查，阮發現稀有寶可夢正專注抓怪，頭也沒抬就回說「別吵，我在抓怪」，等他「收服」了寶可夢，抬頭赫然發現身旁站著警察，2人拔腿就跑，警方緊追在後，也將2人「收服」送辦。

警方調查，近來吹起寶可夢瘋，2名年齡都是27歲的李姓及阮姓逃逸外勞也不遑多讓，日前晚間近8時在台中公園忙抓寶。公園派出所所長李銘卿等人巡邏發現，外勞在非假日晚間竟在公園遊蕩，且李男身上還飄散出古龍水味道十分可疑，趨前盤查。

李男發現警察趨前而來，立即佯裝打手機；而阮男則因發現稀有寶可夢，專注的滑手機丟球抓寶，警方詢問，他連頭都沒抬起，直接回答「別吵，我在抓怪」。等他收服寶可夢後，抬頭赫然看到身旁居然站著警察，2人拔腿就往湖心亭跑。

警方緊追不捨，湖心亭設在湖心由同一廊道進出，還被虛擬遊戲設定為寶可夢「道館」，警方簡直像抓寶一樣甕中抓鱉，「收服」2名逃逸外勞。

警方調查，阮男已逃逸3年半，李男才逃逸不到1周，兩人抓寶抓到瘋狂，冒著被警逮遣返風險，晚間偷偷摸摸跑到公園抓寶，讓警方哭笑不得。訊後，依法送辦。

(中時)