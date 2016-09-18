連假過後 女性常有的3種肉肉困擾
中秋連假夜唱、烤肉樣樣來，恐打亂身體代謝，營養師楊承樺表示，每逢假期過後總會出現減肥潮，其中最令女性困擾的局部肥胖前3名，依序為上身厚腫、凸小腹以及肉肉小腿。
營養師楊承樺今指出，民眾趁著連假和朋友聚餐、外出旅遊，不僅飲食上不忌口，睡眠時間減少也讓身體作息大亂，打亂身體代謝，因此每逢連假過後總有約2成民眾出現肥胖困擾，求診減肥。
楊承樺說，部分上班族長期壓力大影響荷爾蒙，脂肪容易堆積在上半身，加上長期缺乏運動、肌肉量少，就會產生厚實肩線、肥軟副乳與掰掰袖，看起來特別厚腫。飲食方面應少吃高熱量及精緻醣類食物，如蛋糕、速食等，多挑選有助體內抗發炎的鮭魚、鯖魚，不飽和脂肪可調節情緒，即便減肥不吃甜食也能保有好心情。
小腹凸出除了便秘外，久坐不動也容易使脂肪囤積在大腿及腹部，楊承樺建議，平時應減少脂肪攝取，多吃纖維質豐富的地瓜、五榖米、蔬菜等，每天也要喝足「體重x30」ml的水份，例如50公斤女性每天得喝1500ml開水，加速身體代謝。
現代女性飲食偏好重口味，加上少運動、久站久坐，下半身血液循環不好，才讓肉肉腿現形，楊承樺說，少吃高鈉重鹹食物是找回美腿線條的第一步，平時可多吃排水的食物像是芹菜、菠菜、葡萄柚、綠茶，熬夜、飲酒等則應避免。
擔心減重卻把肌肉也減光？楊承樺建議，減肥飲食除了要注意高纖、低鈉等原則，低脂蛋白攝取也很重要，像是豆漿、雞蛋等都是減重不減肌好選擇。1050918
(中央社)
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