喬任梁生前崩潰秒刪沾血照「賤命一條，陪你們玩」

喬任梁去年秒刪訊息，看得出情緒幾近崩潰邊緣。(取自微博)

配圖是詭異笑臉與沾血紙團。(取自微博)

大陸男星喬任梁日前因長期抑鬱症，選擇結束28年生命，令親友與粉絲萬般不捨，經紀公司也證實去年喬任梁因為某些傳言與誹謗，導致病情加重，而網友更翻出他當時秒刪的一則微博「賤命一條，陪你們玩」，心疼他笑容背後遭遇是多少折磨。

喬任梁去年10月曾秒刪一則微博被網友備份，激烈的字句加上沾血的紙團照，透露出他身心狀況相當不穩定，「不吃飯不睡覺不離組陪你們幹、竟然說我嗑藥、好啊、快來上海尿檢吧、你們要幾杯、需不需要打包幾分、慢點喝、別急、我這所有的病例都留著呢、賤命一條、陪你們玩、記得祝我生日快樂。」

如今在喬任梁逝世後，這則微博也被曝光，讓網友看了不捨，紛紛留言「好難過 為什麼要把人逼成這樣」、「經紀公司為什麼不選擇讓他退出演藝圈治病呢」、「他現在終於可以好好的休息了」。

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(中時電子報)