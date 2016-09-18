GD帳戶被盜 和小松菜奈私下親密照被瘋傳

G-Dragon和小松菜奈今年3月合作拍雜誌，5月傳出熱戀消息。（圖／取材自微博）

GD私人帳號疑似被盜，流出大量兩人親密照。（圖／取材自IG）

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍），去年情斷緋聞傳了6年的日本混血女模水原希子，今年5月再被爆熱戀合作拍雜誌的女星小松菜奈，他們不但被拍到吃飯約會，還被抓包疑似戴情侶手環，但雙方一直沒正面回應緋聞，沒想到今（18日）傳出G-Dragon的私人帳號被盜，讓兩人的親密照在網上瘋傳。

GD的私人IG帳號今傳出遭駭，導致兩人許多私下親密照全流出，包括兩人穿著同款情侶襪、情侶褲躺在床上十指緊扣，還有GD親密抱著小松菜奈後背的照片，雖然女生未露正面，但卻標籤了小松菜奈的帳號，此帳號有不少兩人同框畫面，且互動根本就是情侶相處模式，而目前該帳號已被刪除。

照片一曝光，有粉絲崩潰直呼心碎，但也有人認為偶像談戀愛沒什麼，應給他們多點空間，痛批駭客太可惡，在網上掀起熱烈討論。

(中時電子報)