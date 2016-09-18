毒犯難過情關 躲藏數月被前女友報警逮人
「枉費我對她這麼好」，高雄26歲張姓男子為挽回余姓前女友，16日硬拉余女回家，還動手搶她皮包，警方獲報到張男家逮人，才發現他是毒品通緝犯，張男難以置信前女友竟報警抓他，在警局痛哭流涕，訊後被依妨害自由、恐嚇罪嫌送辦。
鳳山警方表示，張男和27歲余女今年元月開始交往，一度同居，今年7月因債務糾紛分手，張男將余女趕出家門，但內心仍想挽回這段感情，這段期間不斷試圖和余女聯絡，9月16日凌晨1點多，竟趁余女到美容美髮店剪髮，將她強押上車，帶回中山西路家中。
余女趁張男開門時，轉身逃離現場，直接跑至轄區忠孝派出所報案，她指張男強押她上車，還搶走她的包包，警方利用手機定位，發現張男事後跑到母親開設的卡拉OK店，警力上門逮人時，張男還在屋內睡覺。
張男睡眼惺忪，見員警上門，頻頻詢問「是誰告訴你們我在這裡？」當得知是前女友報警，他表情相當驚訝，在警局做筆錄時更是一把鼻涕一把眼淚，哭著辯稱他是無辜的，強調當時只是想拉住前女友，沒想到被誤會要搶皮包。
然而警方調查，張男因涉及毒品案，今年5月被高雄地檢署發布通緝，他躲藏數月之久，如今卻因難度情關被警方逮捕，由於余女堅持提告，警方訊後將張男依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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(中時)
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