聯大總辯論前 紐約爆炸引注目

聯大進入總辯論的前一個週末，紐約曼哈頓下西城切爾西附近今晚發生垃圾桶爆炸案。紐約市長白思豪初步排除恐怖攻擊，強調紐約客不是膽小鬼，爆炸案不會影響市民的生活。

這起爆炸案晚上8時30分左右發生在切爾西（Chelsea）、西23街附近，由於適逢週末，又是夜生活最熱鬧之際，震耳欲聾爆炸聲響引起路人一陣驚慌。目前受傷人數增加到29人，幸無生命危險。

深夜，白思豪在剛上任的警察局長歐尼爾（James P．O’Neill）及消防局長尼格羅（Daniel Nigro）等陪同下舉行記者會，強調此案顯然是「故意的行為」，但初步判定，無證據顯示與恐怖攻擊有關。

他還說，「不管是何種原因，或者刻意為之，紐約客不會被嚇倒，也不可能改變我們及我們的日常生活」。

歐尼爾則說，警方除已封鎖爆炸現場外，也擴大搜尋中。至於是何種爆裂物、原因為何，警方還在查證及調查中。

另外，除了介於第5、 6大道之間、西23街的垃圾爆炸案外，警方據報在相隔4個街口之遠，介於第6、7大道27街附近，仍有一處疑似暗藏爆裂物，目前仍在搜尋查證中。

消防局指出，29名傷者中，24人被送往醫院救治，皆無生命危險。

第71屆聯大13日開議，19日將舉行「難民峰會」，20日起展開為期一週的總辯論，各國總統及行政首長雲集，紐約市交通陷入每年一次的黑暗期，此刻發生爆炸案自然引起高度關注，也讓警方上緊發條。1050918

(中央社)