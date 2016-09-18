大肚山九天玄女廟 贈林佳龍三才劍
今天是九天玄女娘娘聖誕，九天民俗技藝團及九天玄女廟舉辦聖誕祈福禮斗法會，邀請台中市長林佳龍擔任主祭官，並由廟方致贈象徵天、地、人道皆俱的「三才劍」。
位於大肚山頂的九天玄女廟，今天為九天玄女娘娘聖誕舉辦祈福禮斗法會，並搭設一座祭天祈福壇，林佳龍在三獻禮後，步上祭天祈福壇面向整個台中市，唸禱祈福疏文，祈求大台中風調雨順，也為市民祈福。
林佳龍表示，今天獲得的好劍，展現時間淬鍊而出的價值與堅持精神，而九天民俗技藝團作品「十年一劍」，與他在台中市深耕10年的故事有異曲同工之妙，他相當珍惜這把劍，並勉勵自己持續努力為民服務。
他也提到，九天民俗技藝團的陣頭在國際表演上已獲肯定，不僅是台中的寶，更為台灣之光，現在九天授予他三才劍，他將秉持劍的精神，致力為民服務，做好福國利民工作。
九天民俗技藝團表示，今年6月為傳遞「十年一劍」精神及感謝台中市對文化創作的重視，在記者會上特別承諾將贈送一把由青雲鑄劍藝術文化館老師陳重智所鑄造的一柄寶劍。
另外，此劍鑄造完成的時間點恰逢九天玄女娘娘聖誕祈福禮斗法會，期望藉由主神九天玄女娘娘福力加持，讓此劍除美觀及具紀念性外，並增添祝福、破邪、護佑的附加價值。1050918
(中央社)
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