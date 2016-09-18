富比士2016全球男星富豪榜 成龍第二

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我要評比

財經媒體《富比士》雜誌日前公布2016年度全球男演員富豪榜，現年44歲的好萊塢動作明星巨石·強森以6450萬美元奪魁，香港功夫巨星成龍位列第二。

具體的榜單排名如下：

1. 巨石·強森 6450萬美元

2. 成龍 6100萬美元

3. 馬特·戴蒙 5500萬美元

4. 湯姆·克魯斯 5300萬美元

5. 強尼·戴普 4800萬美元

6. 班·艾弗烈克 4300萬美元

7. 馮·迪索 3500萬美元

8. 小羅伯·戴尼 3300萬美元

8. 沙魯克·汗 3300萬美元

10. 阿克沙伊·庫瑪爾 3150萬美元

10. 布萊德·彼特 3150萬美元

(旺報)