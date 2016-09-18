颱風遠離降雨緩和 早晚涼爽白天熱

北投公園內，民眾雨中撐傘也要抓寶。（楊彩成攝）

中央氣象局表示，18日白天之後，隨著馬勒卡颱風遠離，西半部下雨的狀況會逐漸緩和，大部分時間以多雲到陰天為主，但是偶爾還是會有短暫降雨。

台北市北投公園一帶下著毛毛細雨，但遊客仍不減興致，雨中撐傘也要抓寶。

(時報周刊)