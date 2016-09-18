統一獅與中信兄弟雙重賽 潘威倫vs伍鐸

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統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，首場比賽，統一獅派出潘威倫（圖）登板先發。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，首場比賽，統一獅派出潘威倫（圖）登板先發。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，首場比賽，中信兄弟由伍鐸（見圖）主投。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，首場比賽，統一獅派出潘威倫登板先發，而中信兄弟則由伍鐸主投。

(中時)