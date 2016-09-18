水電搶救慢 林全令台電台水副總進災區坐鎮

行政院長林全（中）今天再赴中央災害應變中心，當場要求台電、台水副總經理層級以上人員，直接南下災區坐鎮指揮搶修水電設施。（孟祥傑攝）

行政院長林全(圖)18日視察中央災害應變中心，他重話表示，台灣是文明社會，屏東民眾5天沒水沒電，生活會「很痛苦」，要求各相關單位要有「同理心」，將復水復電視為第一優先。(鄧博仁攝）

行政院長林全18日要求各相關單位要有「同理心」，將復水復電視為第一優先，同時要將處理情況，即時透明告訴民眾，不能讓受災民眾的心情更焦慮。(鄧博仁攝）

中央氣象局今天（18日）上午8時30分解除馬勒卡颱風陸上及海上颱風警報，行政院長林全也於11時許抵達中央災害應變中心關心災區水電、電信復原進度，對於目前還約有1萬8940戶停電、1600戶停水，再度表示不滿意，當場要求台電公司、台水公司各派副總經理以上層級人員前往災區坐鎮指揮，「什麼時候完全修復，就什麼時候再回來！」

中央災害應變中心指揮官、內政部長葉俊榮也要求，雖然颱風警報解除，一般部會回復平日應變機制，但行政院國家搜救中心、災害防救辦公室、內政部消防署、經濟部、台電公司、台水公司、國家通訊傳播委員會、環保署、農委會水土保持局仍需繼續進駐，每天進駐時間為上午8時至下午6時，由內政部消防署長陳文龍擔任指揮官，協調管控水電、電信搶修進度與高雄、金門海汙處理進度。

中央災害應變中心統計，目前仍有1萬8940戶停電、1600戶停水、6000多戶市話斷話、400多座行動基地台未修復。台電表示，部分地區目前仍因道路受阻，大型機具無法進入搶修，將先架設簡易供電設施，預定20日均可復電，台水則表示只有電力恢復，當天就能陸續復水。

昨天一度發飆的林全今天聽完簡報後表示，水電與電信復原機制未來需要做更好的協調，將擇日檢討，雖然從昨天到今天上午，復原狀況顯然有許多改善，停電、停水戶數大幅度減少，「但這樣的改善，仍不能完全讓我滿意，希望要做更多的努力」。

林全當場要求，為確保水電搶修進度順暢，台電、台水應派副總經理以上層級人員到現場，直接協調或向中央請求支援，「水電何時全部恢復，就何時才回來！」

對於國家通訊傳播委員會簡報指出，因屏東部分道路中斷、路樹倒塌防礙交通，而屏東小琉球、澎湖七美及望安等離島地區，因無船班導致無法運送電信設施前往汰換搶修，林全說：「到了今天，這些都不應該再是理由。」他要求通傳會重新檢討規畫搶救計畫，找其他船隻或空中運輸工具處理問題，不要等到有船班再處理。

林全也提醒，高雄及金門因船隻擱淺漏油汙染海面問題，環保署與金門縣環保局都要按照法令規定盡速處理，並做成紀錄供未來類似狀況處理的依據。

林全說，各級學校明天上課都應注意學生安全，南部淹水地區要嚴防登革熱，中央各部會也要以專案方式，協助地方政府重建受災部落；另因中秋連續假期結束，預料今晚交通將相當忙碌，主管機關務必密切注意道路順暢問題，民眾開車返家也要注意安全。

(中時)